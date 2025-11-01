2025年6月のZepp Haneda (TOKYO)公演よりスタートしたHYDEのワールドツアー＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR＞が、10月25日および26日、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールで国内ファイナルを迎えた(オフィシャルレポート)。2024年10月発表の5thオリジナルアルバム『HYDE [INSIDE]』を引っ提げたツアーだが、収録曲はそもそも、2020年以降のコロナ禍の最中に生まれ、ファンと共にライヴで育んできた歴史を持つものが多い。