来季から２軍監督に就任する横浜ＤｅＮＡの村田氏（中央）（資料写真）横浜ＤｅＮＡは１日、相川亮二監督１年目となる来季のコーチ陣を発表した。今季１４年ぶりに野手コーチとして古巣復帰した村田修一氏が、２軍監督となる。１軍は迮岡賢二郎オフェンスチーフコーチがベンチコーチに、小杉陽太投手コーチがチーフ投手戦術・育成コーチに就く。２軍から２氏が昇格し、藤田一也ディフェンスチーフ兼内野守備兼ベースコー