◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)2点タイムリーを放ち勝利に貢献したドジャースのムーキー・ベッツ選手が、試合後に喜びを語りました。ワールドシリーズではこの試合前まで全戦にスタメン出場するも、23打数3安打と苦戦していたベッツ選手。それでもこの試合で3回の第2打席、ドジャースが先制しなおも2アウト満塁の場面で打席に入ると、レフトへタイムリーを放ちました