元SKE48の北野瑠華が、10月7日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。 北野瑠華©光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作 「週刊FLASH」10月7日発売号©光文社/週刊FLASH SKE48卒業後、地上波連続ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務めるなど、女優として活躍中の北野瑠華が「FLASH」に登場。可憐な笑顔や抜群のプロポーションを見せた撮り下ろしを披露。インタビューでは、女優としての次なる目標について語っている