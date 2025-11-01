名古屋市緑区にある「LIGNOSA CAFE（リグノーサカフェ）」に、夜限定のアフタヌーンティーが登場し、SNSでも話題となっています。夜に楽しめる「ナイトハイティーセット」には、パスタかピザが付いてきます。パスタは月替わりの3種類から、ピザも同じく人気の3種類から選べます。そして、ウェルカムドリンクとして、スパークリングワインも付いてきます。さらに、自家製ハンバーガ