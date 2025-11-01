◆米女子プロゴルフツアーメイバンク選手権第３日（１日、マレーシア・クアラルンプール・クラブ＝６５３６ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、古江彩佳（富士通）が７バーディー、２ボギーの６７をマークして通算１３アンダーで４位となった。トップとは６打差。１８位で出た岩井明愛（ホンダ）が６６と伸ばし、１２アンダーの７位に浮上。前日４位の山下美夢有（花王）は１１アンダーの１１位に後退した。岩井千怜