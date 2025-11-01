社会で生活をしていると、多かれ少なかれストレスや不安がついてまわるものです。無意識のうちに、一人で抱えすぎてしまっていませんか？ ストレスや不安はやがて蓄積されてゆき、第三者に八つ当たりしてしまったり、自分自身を追い込んでしまったり、よくない方向へと進んでしまうでしょう。今回は筆者の知人が母親との会話でハッとさせられた『ストレス』にまつわるエピソードを紹介します。 我が家の担当 我が家では