タレントの峰竜太（73）が第57回東海テレビ文化賞の受賞者に選出され、10月31日に同局で行われた顕彰式に出席した。東海テレビが1968年より、東海地方に深い縁があり、社会、文化、学術、産業などの分野で功績を収めた人や団体に贈っている同賞。88年から同局の中日ドラゴンズ応援番組「ドラHOTプラス」のMCを務め、中日ドラゴンズ球団外広報としても活躍した峰の功績が称えられ、受賞に至った。