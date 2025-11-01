クマ岩手、山形、福島の3県で1日、狩猟や巡回、ジョギング中のクマ被害が相次いだ。午前10時半ごろ、岩手県大槌町金沢の山林で、クマの狩猟をしていた男性（75）がクマに襲われ、顔面を爪でひっかかれるけがを負った。釜石署によると、男性は猟友会員で、8人で山に入って狩猟中、追い立てたクマを迎え撃とうと構えていたところ襲われたという。成獣とみられ、その場から立ち去った。県では1日にツキノワグマの狩猟期間が始ま