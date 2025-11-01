かつてない蜜月ぶりを見せた日米首脳会談。高市総理が明言したのは「防衛費の増額」です。私たちの生活にどんな影響があるのか？今、この国のあり方が変わりつつあります。【写真を見る】爆買いした戦闘機、その後どうなった？ 膨張する“防衛費”国民生活への影響は【報道特集】膨らむ防衛費消費税増税なら生活に影響も10月28日に行われた初の日米首脳会談で、トランプ氏は防衛費についてこう言及した。トランプ大統領「あなた