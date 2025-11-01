韓国を訪問中の高市総理は先ほど、APEC首脳会議など一連の日程を終え、帰国の途につきました。外交ウィークを振り返り、「日本外交を取り戻す歩みをスタートした」と成果を訴えました。高市総理「世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す。そのための歩みを力強く、着実にスタートしております」高市総理は先週のASEAN首脳会議を皮切りに、アメリカのトランプ大統領と首脳会談をおこなったほか、APEC首脳会議に出席するため訪問