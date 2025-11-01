暑くないのに『犬がハアハアする』理由５選 夏場に呼吸が荒いと「暑いのかな？」と判断しやすいですが、暑くないのに犬がハアハアしていると心配になりますよね。犬の呼吸が荒くなる時、どのような理由が考えられるのでしょうか。 1.嬉しいことがあり興奮している 嬉しいことがあったり、遊びに夢中になったりしているときは、興奮状態に陥る犬が多いです。犬は興奮すると体温が急激に上昇し、体温を調節するために呼吸が荒く