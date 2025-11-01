26年前、名古屋市西区で主婦の女性が殺害された事件で、警察は逮捕した69歳の女を事件現場に立ち会わせて現場検証を行いました。 【写真を見る】「1つ目の願いが叶った」夫が26年自費で借り続けたアパートに容疑者立ち会わせ現場検証名古屋主婦殺害事件 名古屋市西区のアパートには1日夕方、安福久美子容疑者を乗せたとみられる車が到着し、容疑者を立ち会わせて現場検証が行われました。 26年前の犯行当時の状況