セリエAのジェノアは11月1日、パトリック・ヴィエラ監督の解任を発表した。現在49歳のヴィエラ監督は、昨年11月に当時降格圏リーグ17位に沈んでいたジェノアの監督に就任すると、チームを立て直し、リーグ13位に導いた。しかし、今季はこれまでリーグ戦9試合を戦って3分け6敗と未勝利が続いており、現在はリーグ最下位に低迷している。ジェノアは、ヴィエラ監督の解任に際して「クラブは、監督とそのスタッフたちがこれまで