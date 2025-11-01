所有者らになりすまして不動産を売買する「地面師」の手口で金をだまし取ろうとしたとして、警視庁は１日、ともに職業不詳で、東京都港区六本木の男（６４）と住所不詳の男（５９）を詐欺未遂や偽造有印公文書行使などの容疑で逮捕した。発表によると、２人は６〜８月、文京区白山の土地（計約３００平方メートル）とビル２棟の所有者らを装い、これらを１０億４５００万円で購入しようとした不動産会社代表の６０歳代男性ら２