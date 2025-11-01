柔道の講道館杯全日本体重別選手権初日（１日、千葉ポートアリーナ）、女子７８キロ超級で２０２１年東京五輪金メダルの素根輝（２５＝パーク２４）が復活優勝を果たした。素根は昨年、パリ五輪の準々決勝で敗れた際に左ヒザを負傷。敗者復活戦を棄権して７位に終わった。昨年９月に手術を受け、今年６月から打ち込み練習を開始。今大会が同五輪以来の１年３か月ぶりの復帰戦だった。初戦の２回戦はゴールデンスコアの延長戦