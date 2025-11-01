11月1日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。日本時間11月2日（日）の早朝にデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップクラシック（G1・ダ2000m）の予想を公開した。マイ億君としてはフォーエバーヤングも出走する注目レースということで、ブリダーズカップクラシックを初予想。本命馬にアメリカの有力馬「フィアー