日本時間11月2日（日）にアメリカ合衆国のデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップターフスプリント（G1）の枠順が発表された。インビンシブルパパ、補欠から繰り上がったピューロマジックがスピード決戦に挑む。ブリーダーズカップターフスプリント（G1）芝1000m発走予定時刻：日本時間11月2日（日）04:41（現地時間11月1日（土）12:41）【アイビスSD】ルメールの鮮やかなエスコート！ピューロマジックが抜け出す重賞実績は