日本時間11月2日（日）にアメリカ合衆国のデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップディスタフ（G1）の枠順が発表された。昨年初ダート挑戦で見せ場ある4着。今年も同レースに参戦して大金星を狙う。ブリーダーズカップディスタフ（G1）ダ1800m発走予定時刻：日本時間11月2日（日）06:01（現地時間11月1日（土）14:01）【クイーンS】アルジーヌが重賞2勝目…混戦を制する昨年の雪辱を出走予定JRA所属馬アリスヴェリテ（牝5・