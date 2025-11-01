なでしこジャパンの“新旧１０番コンビ”澤穂希さんと岩渕真奈さんが１日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）にそろって出演。岩渕さんが澤さんの“特殊能力”を明かす一幕があった。今回のテーマは「黄金コンビ」。「澤さんは予知能力があります。何人かの選手が澤さんのことを『澤神様』って呼ぶぐらい先のことが見えるんですよ」と話し出した岩渕さん。「私もＷ杯の準々決勝で点を取った時があ