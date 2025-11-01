◆国内男子プロゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズ・カップ第３日（１日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）選手会主催の新規大会の第３ラウンドが行われ、２打差２位で出た２７歳の吉田泰基（東広野ＧＣ）は６バーディー、１ボギーの６６で回り通算１３アンダー。逆転での初優勝をかけ、トップと３打差の２位で最終日を迎える。「今日伸び悩むかなと思っていたので、前半アンダーパーで回れたこ