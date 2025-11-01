◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽早大５―３慶大（１日・神宮）巨人からドラフト２位指名を受けた早大・田和廉（たわ・れん）投手（４年）が連盟創設１００周年イヤー最後の公式戦となる早慶戦で９回に登板し?セーブ?をマークした。３点リードから１点を失ったものの、ドラフト後初登板で守護神として白星は守り「（大学）最後の早慶戦ということで少し力みが出たかなと思います。こういう場面を想定して練習はしてき