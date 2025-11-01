◆ゼット杯第５５回日本少年野球関西秋季大会▽小学生の部・準決勝堺中央ボーイズ（大阪阪南支部）１４―６滋賀大津ボーイズ（滋賀県支部）（１１月１日・宇治市黄檗公園野球場）小学生の部の準決勝が行われ、大会史上初となる３連覇を狙う堺中央ボーイズが夏の全国大会覇者の滋賀大津ボーイズに逆転勝ちし、決勝進出を決めた。２日、３年ぶりのＶ奪還に燃える香芝ボーイズ（奈良県支部）と対戦する。大逆転劇で、堺