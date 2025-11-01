ワールドシリーズ第6戦ドジャース3―1ブルージェイズ（2025年10月31日トロント）ドジャース・佐々木朗希投手が2点リードの8回にマウンドへ。回をまたいだ9回に無死二、三塁とした場面で降板したが、1回0/3を2安打2四死球無失点に抑えてホールドをマークした。ワールドシリーズ（WS）で自身初ホールド。WSでホールドをマークするのは日本投手では07年岡島秀樹（レッドソックス）、13年田沢純一（レッドソックス）、