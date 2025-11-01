１日のテレビ朝日「しくじり先生俺みたいになるな！！」では、俳優の赤井英和が先生役を務めた。プロボクサーとして当時の日本記録となるデビューから１２連続ＫＯを記録し「浪速のロッキー」と呼ばれただけに、学生時代のエピソードも破壊力が違う。ガチ不良だった中学生時代には「友達を作るにはケンカするしかないねん！どついたるねん！！」と大暴れで、授業中には黒板をダーツの的にみたてて傘を刺していたという。生