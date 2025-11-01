◆九州地区高校野球決勝長崎日大2―3九州国際大付（1日、SOKKENスタジアム）九州国際大付のスラッガー牟禮翔（2年）は決勝は3打数無安打に終わった。準決勝では高校通算23号が飛び出すなど、今大会は6安打7打点、打率4割と1番打者として打線を引っ張った。「この大会では打率4割、5打点、5得点、1本塁打を目標にしていました。打点と得点、本塁打も達成できたけど得点が足りなかった。1番として達成できればもっと試合も楽に