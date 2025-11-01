トイレに不審物が見つかり、構内への立ち入りが一時規制された京阪電鉄中書島駅＝1日午後7時39分1日午後2時半ごろ、京都市伏見区の京阪電鉄中書島駅で「トイレの中に不審なものが置かれている」と110番があった。伏見署によると、1番線ホームにある男子トイレの個室で、茶色の包装紙に包まれテープが巻かれた物体が床にあったという。署員が金属探知機で調べ、反応があったため、府警の爆発物処理班が出動。けが人はいなかった。