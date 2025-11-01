【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティストの久保ユリカが2ndアルバム『シカノコ』を2026年1月28日にリリースすることが発表された。2016年2月に「Lovely Lovely Strawberry」でアーティスト活動をスタートした久保ユリカ。これまでにシングル5枚(販路限定含む)、アルバム2枚(EP含む)をリリースしてきた。2026年はアーティスト活動10周年という節目を迎えるにあたり、アーティスト活動を終了することとなった。あわ