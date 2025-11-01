鹿児島市で1日未明、店舗に落書きをしたり窓ガラスを叩いて割ったりした疑いで、住所不定の55歳の男が逮捕されました。 建造物損壊と器物損壊の疑いで逮捕されたのは住所不定で無職の男（55）です。 鹿児島西警察署によりますと、男は、1日午前4時ごろ、鹿児島市の60代女性が所有する店舗の壁や看板などにスプレーとみられるもので落書きをしたり、ハンマーとみられるもので窓ガラスを叩いて割ったりし、あわせてお