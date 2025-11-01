¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅâ¶¶¥æ¥ß¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖNOEVIR Color of Life¡×¡ÊËè½µÅÚÍË9:00¡Á9:30¡Ë¡£¡ÈÀ¸¤­¤ë¤³¤È¡¢µ±¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥È¡¼¥¯¤È²»³Ú¤¬ËþºÜ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£³Æ³¦¤òÂåÉ½¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë½÷À­¥²¥¹¥È¤¬¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎEPO¡Ê¥¨¥Ý¡Ë¤µ¤ó¡£¥·¥å¥¬¡¼¡¦¥Ù¥¤