長嶋茂雄さんの出身地の千葉・佐倉市で１日、「長嶋茂雄少年野球教室」が開催され、同市の少年野球連盟に加盟しているチームの小学４〜６年生、約３１０人が参加した。今回で９度目。６月に長嶋さんが８９歳で亡くなってからは初めての開催となった。秋晴れの下、開会に先立って黙とうも行われた。佐倉市の西田三十五（さんご）市長は「講師の方、教わる子どもたちの態度を見て、野球をしている子どもたちの未来を感じられた。