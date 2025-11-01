１０月２７日、天津市浜海新区古林街道の欣欣里社区の互助食堂で食事を受け取るため並ぶ高齢者。（天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津11月1日】中国天津市浜海新区古林街道の欣欣里社区（コミュニティー）は、典型的な高齢化が進む地域で、独り暮らしの高齢者が多く、80歳以上は150人を超えている。１０月２７日、天津市浜海新区古林街道の欣欣里社区の互助食堂で高齢者に食事を配る社区のボランティア。（天津＝新華社記者