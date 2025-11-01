「今年も残りわずかなので、やり残したことがないように今からいろいろ計画してるんです！」10月18日に19歳の誕生日を迎えた沢美沙樹。10代最後を思いっきり楽しむために充実したプライベートを過ごしている。「最初は緊張しながら始めたグラビアのお仕事ですが、最近は楽しみながらカメラの前に立つようにしているんです。スタッフさんやファンの方々が支えてくださるので、それに最大限に応えたくて。もちろんお休みも楽しんで