「長い黒髪でグラビア撮影をしたのは、たぶんデビューしたての17歳のころ以来。そういえば、そのときも真っ白い水着を着ていましたね」ちょっと感慨深そうに振り返る、女優の入来茉里。今年35歳になり、芸歴が人生の半分を超えた。今回のグラビア撮影に向けていろいろな準備をして臨んだと言う。「最近ハマっているピラティスに集中的に通いました。食事制限はほとんどしなかったのですが、大好きなお酒を我慢しました（笑）。ふ