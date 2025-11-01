koboreが、毎公演ゲストを迎えて行う対バン企画『FULLTEN』を2026年3月に東名阪にて開催する。 （関連：Mrs. GREEN APPLEはいかにして国民的バンドとなったのか？フェーズ2での前人未到な快進撃を総括） 約1年半ぶりの開催となる今回は、3月19日の名古屋 DIAMOND HALL公演を皮切りに、3月22日に大阪 BIGCAT公演、3月27日に恵比寿 LIQUIDROOM公演を予定。対バンゲストは後日発表となる。また、koboreの有料コンテンツ