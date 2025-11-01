子どもがひとり立ちしたあとの子ども部屋を有効活用して、自分だけの新しい居場所をつくるアイデアを紹介します。今回話を伺ったのは、50代で整理収納アドバイザーの小林志保さん。メッセージアプリを使って無理なく進められる片付けの方法や、注意するべきポイントを実体験からお届けします。人生後半戦、自分のスペースをつくりたい！仕事に子育て、家事に追われて自分のスペースなんて考えたこともなかったあの頃。そんな暮らし