浜野はるきが、1stフルアルバム『NET BaBY (FuLL Version)』を11月26日に配信リリースする。 （関連：浜野はるきが体現する進化系J-POP“かわいい”と“かっこいい”が同居するハイブリッドな新鮮さ） 2025年5月に第1弾、8月に第2弾の1stアルバムをリリースし、楽曲を育てながら新曲の制作を行ってきた浜野。今作は、その最終章となるフルバージョンとなる。アイメイクブランド『ラブ・ライナー』