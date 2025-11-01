寒い季節になると欠かせないのが、暖かい機能性インナー。毎日着まわす人も多いはずです。でも、気づけば「これだれの？」「あれ、半袖どこいった？」と家族のものと自分のものが混ざってしまい、地味にストレスを感じていませんか？とくに母娘やきょうだいでサイズ感が似ていると、洗濯後に仕分けが大変。「せっかくたたんだのに、結局取り違えてしまった」なんてことも。そこで今回は、ライフオーガナイザーの下村志保美さんに