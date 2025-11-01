習近平国家主席は11月1日午前、第32回アジア太平洋経済協力（APEC）非公式首脳会議のホスト国引継ぎセレモニーに出席し、中国が来年11月に広東省深セン市で第33回APEC非公式首脳会議を開催することを発表した。習主席は、「中国は2026年、3度目となるAPECホスト国を務める。中国はこれを機に、各関係方面と手を携えてアジア太平洋共同体の構築を推進し、アジア太平洋地域の成長と繁栄を促進し、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の