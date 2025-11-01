女友達と会うとなると、カフェやごはんになりがちですが、「登山」で自然を感じながら一緒の時間を過ごすのもアリ！ここでは、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんが、同級生の女友達と「高尾山」に登ったことについてつづってくれました。50代、同級生ふたりで「高尾山」に登山先日、親友と高尾山に登ってきました！【写真】高尾山頂のAYUMIさんとお友達登山は子どもたちが小さい頃から家族で楽しんできました