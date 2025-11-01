将棋の藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝が挑戦者に佐々木勇気八段（31）を迎える第38期竜王戦第3局は1日、京都・仁和寺で2日目が指し継がれ、先手・藤井が85手で勝利した。対戦成績を3勝0敗として5連覇へ王手。棋聖、王位に次ぐ自身3つ目の永世称号、永世竜王へも王手をかけた。カド番へ追い込まれた佐々木は「もう少し研究しておくべきだったかもしれない」と肩を落とした。後手番ながら戦型選択を主導し、居飛車党だが17