◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)ドジャースと最終戦までもつれる熱戦を繰り広げているブルージェイズ。選手らはこの日2度目の対戦となった山本由伸投手をたたえました。今回のワールドシリーズがブルージェイズとの初対戦となっている山本投手。第2戦のマウンドにあがると、9回105球を投げ、被安打4、奪三振8と圧倒。1失点での完投勝利をあげました。続く第3戦では延