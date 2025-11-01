飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」は１日、４日目を迎えて最終予選が行われた。森且行（５１＝川口）は、木山優輝のフライングで再発走となった１２Ｒは４着に終わった。「スタートは１回目も２回目も良かった。でも（ギア）チェンジを入れるタイミングが遅れて…」と新井日和、有吉辰也に先行されて３番手発進。一時は５番手に後退も、長田恭徳を抜いて準決には進出したが、表情はさえない。「乗りづらい。