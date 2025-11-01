飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」は１日、４日目を迎えて最終予選が行われた。８Ｒで佐藤励（２５＝川口）は鋭発を決め、１角先手から逃げ快勝。前日の２着から立て直した。「シリンダー、ピストンを替えて４日目の中で一番良かった。タイヤも何をはいても食いつく感じ。エンジンも全体的にいいし、パッケージがいい。ヘッドを替えたのも良くて抜群」と、景気のいい言葉がポンポン飛び出した。「エンジンを