飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」は１日、予選最終日の４日目が行われた。丹村飛竜（４１＝山陽）は、最終予選９Ｒで４着。スタートで後手に回ったのが響き３日目からの連勝はならなかった。「スタート失敗。ここで失敗するようじゃダメですね。練習します」初日から１、３、１、４着と２勝を挙げ、大敗はない機力にもまだ納得はいっていない。「あまりパっとしない。加速につながらない重さがある。悪く