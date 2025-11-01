︎猫の腎臓病について 腎臓は体内で、血液から尿をつくり体の中で不要になった老廃物や毒素を尿の中に排泄する、血圧を調節する、ナトリウムやカリウムなどの血液中のイオンバランスを保つ、ホルモンを分泌し血液をつくる、などの働きを担っている、とても重要な臓器です。 猫の腎臓病には急性腎不全と慢性腎不全があり、急性腎不全では、突然の嘔吐、元気消失、痙攣、食欲不振、進行すると尿が出ないなどの症状が