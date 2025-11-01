◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権▽１回戦京産大３―１立命大明治神宮大会出場をかけた関西地区大学選手権は１回戦が行われ、京産大（関西六大学）が立命大（関西学生）との接戦を制した。先発した最速１５３キロ右腕の田村剛平投手（４年＝報徳学園）は、３回までに４四死球と苦しみながらも６回４安打１失点にまとめ、「要所で粘りのピッチングができた」と振り返った。候補に挙がっていた１０月２３日のドラ