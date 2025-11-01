「サプライズ」で実施2025年11月1日、パイロットが「おそらく日本初」と話す珍しい区間の旅客チャーター（貸切）便が、JAL（日本航空）によって運航されました。区間は「成田空港国内線ターミナル発、成田空港内のJAL格納庫行き」。なぜこのようなフライトが行われたのでしょうか。【写真特集】これが「成田→成田JAL格納庫」驚愕の旅客便の様子ですこのチャーターフライトは、JALの国内線・国際線両方で運航されている旅客機