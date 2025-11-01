映画『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』（12月5日から再上映）の1週目〜3週目に配布される入場者プレゼントが一挙に発表された。また、公開にあわせて、12月20日は着ぐるみ撮影会付上映会・オールナイト応援上映が実施される。【画像】土井先生と瓜二つ！…ってなんで？原作者・尼子騒兵衛描き下ろしの天鬼本作は、尼子騒兵衛氏の漫画『落第忍者乱太郎』から生まれ、人々から愛されている国民的人気テレビアニ