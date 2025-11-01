高市首相は、韓国でのAPEC＝アジア太平洋経済協力会議を終え、記者会見しました。就任後の一連の外交日程を振り返り、「首脳外交を進めていく基礎固めとなった」などと成果を強調しました。高市首相「世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す、そのための歩みを力強く、そして着実にスタートしております。中国韓国という重要な隣国とも、率直な対話を行いました。今後の首脳外交を進めていく、まずは基礎固めとなったと思ってい